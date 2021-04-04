В Apple готовят новый моноблок iMac с огромным дисплеем

Apple планирует выпустить моноблок увеличенной диагонали. Предположительно это будет 32 дюймовая версия.

Сейчас американский производитель предлагает iMac с 21,5 и 27 дюймовыми дисплеями.

В будущем появится версия с экраном большего размера. Об этом сообщил авторитетный сетевой информатор @L0vetodream.

Он уже неоднократно предоставлял достоверные данные про технику Apple и продукты других компаний.

Источник написал, что Apple откажется от 27-дюймовой версии iMac и вместо нее выпустит более крупный моноблок. Предположительно это будет версия с 32 дюймовой панелью.