В Apple готовят новый моноблок iMac с огромным дисплеем

В Apple готовят новый моноблок iMac с огромным дисплеем04.04.2021 22:45
Apple планирует выпустить моноблок увеличенной диагонали. Предположительно это будет 32 дюймовая версия.
Сейчас американский производитель предлагает iMac с 21,5 и 27 дюймовыми дисплеями.
В будущем появится версия с экраном большего размера. Об этом сообщил авторитетный сетевой информатор @L0vetodream.
Он уже неоднократно предоставлял достоверные данные про технику Apple и продукты других компаний.
Источник написал, что Apple откажется от 27-дюймовой версии iMac и вместо нее выпустит более крупный моноблок. Предположительно это будет версия с 32 дюймовой панелью.
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