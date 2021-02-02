В Apple добавили возможность разблокировать iPhone с Face ID в маске

Американская компания в свои смартфоны скоро добавит новую функцию, благодаря которой у пользователей появится возможность разблокировать устройство, не снимая при этом маску с лица.

Пока для разблокировки iPhone с Face ID пользователю требуется ввести код авторизации либо снять маску, но вскоре можно будет снимать блокировку находясь в маске.

Однако функция будет работать только при наличии смарт-часов. Такую возможность тестируют в бета-версии операционной системы iOS 14.5.

По предварительным данным, смартфон с такой ОС будет разблокироваться автоматически, если на запястье будут Apple Watch без блокировки. То есть функцию блокировки в Apple Watch придется отключить в настройках.

Но наряду с этим отмечается, что новая функция позволит исключительно разблокировать смартфон, тогда как для совершения покупок придется вводить код авторизации.