В App Store возросло количество жалоб на приложение Telegram

В последние дни в App Store значительно увеличилось количество жалоб на официальное приложение Telegram. После выхода последнего обновления (версия 12.02) пользователи начали отмечать, что их смартфоны перегреваются и слишком быстро разряжаются. Кроме того, в самом приложении участились сбои.

Согласно отзывам, Telegram стал часто неожиданно закрываться. У некоторых пользователей возникли проблемы с загрузкой видеосообщений, а другие не могут их записывать. Однако большинство жалоб связано именно с сильным перегревом iPhone и быстрым расходом аккумулятора.

Интересно, что проблемы наблюдаются не у всех пользователей. В Telegram пока не прокомментировали ситуацию, но, скорее всего, исправления будут внесены в следующем обновлении, как это обычно происходит.

Тем временем, пользователи могут попробовать решить проблему с перегревом самостоятельно. Для этого рекомендуется отключить автоматическую загрузку медиафайлов в приложении.

Это можно сделать в Настройках, выбрав раздел «Данные и память», а затем отключив загрузку через мобильную сеть и Wi-Fi. Хотя это временное решение, оно может помочь сделать использование смартфона более комфортным до выхода нового обновления.

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