В App Store почти полгода присутствовал популярный пиратский кинотеатр

Приложение под названием Kimi, которое оказалось не тестом для зрения, а пиратским приложением для просмотра фильмов, заняло восьмое место в списке популярных бесплатных развлекательных приложений Apple iOS App Store.

Это приложение, которое маскировалось под тест зрения, предлагает пользователям возможность смотреть пиратские фильмы и телешоу, а не проверять свое зрение.

Внешний вид и описание приложения Kimi вызывают подозрения, и оно выглядит мошенническим. Несмотря на это, оно достигло высокого рейтинга в магазине приложений. Пользователи описывают его как похожее на Netflix и приложение для просмотра фильмов.

Приложение Kimi напоминает Popcorn Time, которое предоставляло доступ к фильмам через торренты. Хотя не ясно, осуществляется ли такая же практика в случае с Kimi, размещение пиратского контента означает потенциальные юридические проблемы для разработчиков.

Приложение имеет удобные функции фильтрации и рейтинга для поиска фильмов. Пользователи могут скачивать фильмы, которые обычно имеют хорошее качество для просмотра на смартфонах.

Пока неясно, как приложение Kimi прошло проверку безопасности App Store. При этом после публикации новости об этом приложении, команда разработчиков Apple проверила его и удалила, сообщил портал theverge.