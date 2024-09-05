В AnTuTu назвали смартфоны с лучшим соотношением цены и производительности

В августе разработчики бенчмарка AnTuTu представили рейтинг лучших смартфонов, основываясь на соотношении цены и качества. Рейтинг охватывает несколько ценовых категорий, что позволяет пользователям легче выбрать подходящее устройство.

В категории смартфонов стоимостью до 999 юаней, что примерно равно 12,1 тысячи рублей, первое место занял ZTE Yuanhang 41. За ним следуют Nubia Mavericks и Oppo K12x. Эти модели предлагают хорошие характеристики за доступную цену, что делает их привлекательными для покупателей, ищущих недорогие устройства.

Если рассматривать смартфоны в диапазоне до 2 тысяч юаней (25 тыс. руб.), то здесь лидируют Redmi Turbo 3, Redmi K70E и OnePlus Ace 3V. Эти устройства имеют немного более высокие характеристики и функционал, что оправдывает их цену.

В категории до 3 тысяч юаней (37,5 тыс. руб.) на первом месте оказался Redmi K70 Ultra, за ним идут Redmi K70 Pro и iQOO Neo8 Pro. Эти телефоны предлагают мощные процессоры и отличные камеры, что делает их популярными среди пользователей, которые хотят больше возможностей.

Смартфоны стоимостью до 4 тысяч юаней (50 тыс. руб.) также представлены в рейтинге, где лидируют OnePlus Ace 3 Pro, iQOO Neo9 Pro и Realme GT5 Pro. Эти модели уже относятся к более продвинутым устройствам, которые могут удовлетворить требования даже самых требовательных пользователей.

Среди флагманских устройств, стоимость которых превышает 4 тысячи юаней, лучшими признаны Nubia RedMagic 9 Pro, RedMagic 9S Pro и Nubia Z60 Ultra, оснащенные разогнанным процессором Snapdragon 8 Gen 3 LE. Эти телефоны предлагают наилучшие характеристики и производительность, что делает их идеальными для игр и тяжелых приложений.

Исследование проводилось в течение всего августа, и для составления рейтинга использовались официальные цены, указанные в магазине Jingdong.