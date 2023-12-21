В Android Authority нашли самые недооцененные смартфоны 2023 года

В этом году некоторые замечательные телефоны остались незамеченными из-за всего внимания, сосредоточенного на Galaxy S23 и iPhone 15. Среди таких устройств были компактный флагман Asus Zenfone 10 и вызывающий интерес Honor Magic 5 Pro.

Asus выпустила бюджетный смартфон Zenfone 10, который обладает процессором Snapdragon 8 Gen 2, беспроводной зарядкой и классом защиты IP68. Однако этому устройству не было уделено достаточно внимания.

Honor представила Magic 5 Pro, который имеет рейтинг IP68, мощный Snapdragon и высококачественные камеры. Он смог состязаться с флагманскими устройствами, хотя не получил такого же внимания. Тем не менее, Honor продемонстрировала свою силу и значимость на рынке.

Lenovo представила устройство, объединяющее линейку ноутбуков ThinkPad и мобильный рынок, на выставке CES 2023. Это устройство, ориентированное на бизнес-сектор, имеет заднюю крышку из арамидного волокна и обладает расширенными возможностями синхронизации с ПК.

Motorola достигла вершины с серией Edge, особенно с моделью Edge Plus в этом году. Она предлагает премиальный дизайн, защиту IP68, хорошие камеры и впечатляющее время работы от аккумулятора, превосходящее стандарты флагманов Motorola.

Сиквел устройства Nothing, Phone 2, сохранил свою необычность в дизайне и превзошел своего предшественника. Он имеет расширенные функции, такие как улучшенная мощность, настраиваемые глифы (главная особенность смартфона) и улучшенную беспроводную зарядку. Хотя у него есть некоторые недостатки, в целом это продолжение, заслуживающее похвалы.

Серия Xperia от Sony всегда была нацелена на энтузиастов, и модель 1 V не стала исключением. Она оснащена разъемом 3,5 мм, возможностью расширения памяти с помощью microSD и уникальной камерой с переменным телеобъективом. Несмотря на высокую цену и проблемы с обновлениями, устройство предлагает флагманские характеристики, емкий аккумулятор на 5000 мАч и защиту IP68.