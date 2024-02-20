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В Android 15 запустят функцию защиты от «угона» аккаунтов

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Google разрабатывает новую функцию безопасности для Android, которая защитит пользователей от скам-приложений, которые могут перехватывать коды двухфакторной авторизации. Эта функция ожидается в Android 15 и уже вызвала интерес у техноблогеров.

В Android 15 запустят функцию защиты от «угона» аккаунтов

Новая функция будет связана с системным разрешением RECEIVE_SENSITIVE_NOTIFICATIONS, которое ограничит работу службы уведомлений, использующей API NotificationListenerService. Это позволит приложениям читать входящие сообщения и выполнять действия.

Некоторые пользователи уже предоставляют разрешение для доступа к уведомлениям в настройках системы. Однако Google планирует ввести ограничения для этой службы, чтобы предотвратить возможность злоумышленников получить доступ к чувствительным данным.

Кроме того, в исходном коде Android 14 обнаружен новый флаг OTP_REDACTION, который предположительно ограничит чтение кодов двухфакторной авторизации для всех приложений, кроме «надежных». Подобное сочетание с уже существующей функцией скрытия уведомлений о двухфакторной авторизации на экране блокировки сделает Android-устройства более защищенными от перехвата данных авторизации.

Хотя Google пока не официально анонсировала эту функцию, она вызывает большой интерес среди пользователей, которые стремятся к большей безопасности данных на своих устройствах.

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