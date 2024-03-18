В Android 15 можно будет найти местонахождение смартфона, даже если он выключен

Google представляет новый API-интерфейс Powered Off Finding в Android 15, чтобы помочь пользователям находить потерянные или украденные телефоны Android, даже если они выключены. Этот новый API позволяет сохранять предварительно рассчитанные маяки Bluetooth в памяти контроллера Bluetooth устройства. Однако для работы этой функции требуется специальное оборудование, которое позволяет устройству поддерживать работу Bluetooth, даже когда оно полностью выключено.

Хотя изначально думалось, что функция может дебютировать в Pixel 9, отчет Android Police указывает на то, что она может быть доступна также для Pixel 8 после обновления до Android 15. Однако для поддержки Bluetooth Finder HAL необходимы значительные усилия по разработке программного обеспечения, и пользователи должны убедиться, что они обновились до Android 15 и имеют последнюю версию системы Google Find My Device.

Существует вероятность, что более старые устройства, такие как Pixel Fold, серии Pixel 7 и Pixel 6, могут не получить эту функцию из-за отсутствия необходимого аппаратного обеспечения или программных ограничений. Однако в будущем эта функция может быть расширена для более старых устройств, особенно для последних моделей высокого класса, таких как Pixel Fold.