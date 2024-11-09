В Android 15 добавят упрощённое возвращение меню специальных возможностей

По данным Android Authority, в Android 15 появится новый блок кода, который позволит удобнее возвращать меню специальных возможностей. Эти функции предназначены для пользователей с особыми потребностями, и теперь их можно будет восстановить одним касанием.

В новой версии Android, после скрытия меню, пользователю будет предложено уведомление, позволяющее вернуть плавающую кнопку меню. В настоящее время функция еще не доступна для тестирования, но Google уже добавила ее код в систему, что позволило инсайдерам продемонстрировать, как будет работать новая кнопка.

После активации пользователь сможет выбрать один из двух способов вызова меню: удержанием обеих клавиш громкости в течение трех секунд или активацией плавающей кнопки. Настройка этих функций будет доступна в разделе «Настройки» — «Доступность» — «Меню доступности».