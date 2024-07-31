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В AliExpress опубликовали топ-10 самых востребованных планшетов

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Большинство устройств, представленных в рейтинге, работают на чипах MediaTek и Qualcomm, обладают ёмкими аккумуляторами, крупными экранами высокого разрешения и одной-двумя камерами.

Аналитики AliExpress СНГ подготовили новый рейтинг самых продаваемых на площадке планшетов. Основой стали данные по продажам за второй квартал года.

Так, лидером топ-10 самых востребованных планшетов по версии AliExpress, стал Redmi Pad SE (Xiaomi), за которым уже расположились Xiaomi Pad 6 и Teclast T65, занявшие второе и третье места соответственно. В первую пятерку еще вошли Lenovo Xiaoxin Pad 2024 и Teclast T50.

Следующими в списке оказались POCO Pad, Blackview Mega 1, Lenovo Xiaoxin Pad Pro, Teclast T60 и Blackview Tab 16.

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