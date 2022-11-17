Перевод смартфонов россиян на отечественную ОС «Аврора» оценили в 480 млрд рублей

В России намерены перевести все смартфоны под управление отечественной операционной системы «Аврора».

Для этих целей уже разработан проект. Он принадлежит «Ростелекому» и должен быть реализован до 2030 года.

Перевод смартфонов граждан России обойдется государству в 480 миллиардов рублей. Планируется, что в стране выпустят около 70 млн смартфонов и планшетов с российской ОС.

Как пишет «Коммерсантъ», возможно в этом случае говорится в том числе и о контрактном производстве гаджетов в Китае. Новый проект планируют организовать с целью предотвращения угрозы отключения России от сервисов Google и Apple.

Журналисты сообщают, что в документе сказано о выделении средств из бюджета нацпрограммы «Цифровая экономика» и федерального проекта «Цифровое государственное управление».

Финансирование направят на создание и увеличение инфраструктуры, закупку устройств, установку ОС и ПО, техподдержку экосистемы, зарплату сотрудникам и т.д.

Еще известно, что проект одобрили в правительстве, однако наряду с этим сообщается, что пока это промежуточное решение.

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