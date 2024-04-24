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В 2026 году на рынке появятся QDEL телевизоры с квантовыми точками

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В 2026 году на рынке могут появится новые типы экранов, которые будут иметь ряд преимуществ в сравнении с текущими вариантами, и как отмечают разработчики их стоимость будет ниже.

Разработкой QDEL (Quantum Dot Electroluminescent) панелей занимается компания Nanosys, она конечно не единственная, кто ведет разработку в данном направлении, но им удалось добиться уже высоких показателей.

QDEL уже демонстрируют более высокие решения в сравнении с технологией QD-OLED, так как QDEL использует сами квантовые точки в качестве источника света, в то время как QD-OLED требуют отдельного источника подсветки.

Таким образом, новый тип экранов получает более высокую яркость и более широкий спектр цветов по сравнению с наилучшими существующими QD-OLED экранами.

Помимо этого QDEL устойчивы к выгоранию и более доступны в цене.

Компания Nanosys планирует начать продажи новых типов экранов уже в 2026 году, пока неизвестно кто первым выпустит телевизоры с такими матрицами и сколько они приблизительно будут стоить.

 

Источник: ferra

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