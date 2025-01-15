В 2025 году телевизоры получат больше портов HDMI за счет MediaTek Pentonic 800

В 2025 году многие новые модели телевизоров, благодаря чипу MediaTek Pentonic 800, будут оснащены тремя или четырьмя портами HDMI 2.1.

На данный момент только LG и Samsung предлагают такие телевизоры, используя собственные чипы. Большинство других брендов, таких как Hisense, Panasonic, Philips, Sony и TCL, применяют стандартные чипы, которые поддерживают лишь два порта HDMI 2.1.

Новый чип Pentonic 800, анонсированный в июне 2024 года, поддерживает до четырех высокоскоростных HDMI интерфейсов.

Hisense уже подтвердила, что некоторые её модели 2025 года будут иметь четыре порта HDMI 2.1, а некоторые — три порта и USB-C DisplayPort для игр, что является новшеством для телевизоров.

Хотя на данный момент только Hisense объявила о своих планах, ожидается, что и другие производители также начнут использовать чип Pentonic 800 в своих устройствах.