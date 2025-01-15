Главная » Новости

В 2025 году телевизоры получат больше портов HDMI за счет MediaTek Pentonic 800

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

В 2025 году многие новые модели телевизоров, благодаря чипу MediaTek Pentonic 800, будут оснащены тремя или четырьмя портами HDMI 2.1.

На данный момент только LG и Samsung предлагают такие телевизоры, используя собственные чипы. Большинство других брендов, таких как Hisense, Panasonic, Philips, Sony и TCL, применяют стандартные чипы, которые поддерживают лишь два порта HDMI 2.1.

Новый чип Pentonic 800, анонсированный в июне 2024 года, поддерживает до четырех высокоскоростных HDMI интерфейсов.

Hisense уже подтвердила, что некоторые её модели 2025 года будут иметь четыре порта HDMI 2.1, а некоторые — три порта и USB-C DisplayPort для игр, что является новшеством для телевизоров.

Хотя на данный момент только Hisense объявила о своих планах, ожидается, что и другие производители также начнут использовать чип Pentonic 800 в своих устройствах.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.