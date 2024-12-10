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В 2025 году почти все Android-смартфоны будут иметь АКБ на 7000 мАч

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В Android-смартфонах ожидается новый стандарт аккумуляторов с увеличенной емкостью. В 2025 году батареи будут иметь объем 7000 мАч, что позволит улучшить автономность устройств без увеличения их толщины.

Современные смартфоны уже переходят на батареи емкостью 6000 мАч, и это связано с развитием технологий, которые позволяют повысить плотность энергии без увеличения размеров аккумуляторов.

Например, в новом флагмане iQOO 13 используются кремний-углеродные (SiC) батареи с емкостью 6150 мАч, при этом он сохраняет схожие размеры с предыдущей моделью.

Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что в будущем такие батареи станут стандартом, и в 2025 году их емкость может достигнуть 7000 мАч.

Уже сейчас такие аккумуляторы доступны в модели Red Magic 10 Pro+, а в следующем году планируется их внедрение в устройства от iQOO, realme, REDMI и OnePlus.

realme также тестирует смартфоны с батареями на 7500 и 8000 мАч, но сроки их выхода пока неизвестны.

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