Главная » Новости

В 2025 году новый IPhone 16 оснастят кнопкой Action Button

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

По последним слухам, связанным с предстоящей линейкой iPhone 16 от Apple, грядущее обновление может иметь значительное значение для пользователей. В частности, утверждается, что кнопка Action, которая впервые появилась в iPhone 15 Pro, будет внедрена во все модели iPhone 16. Утечки информации подробно описывают изменения в дизайне кнопки, включая отказ от механической конструкции и введение Touch ID.

Однако, это еще не все. По слухам, Apple планирует расширить возможности кнопки Action с помощью встроенного датчика силы нажатия, который позволит устройству реагировать на едва заметные изменения давления. По сути, последние модели MacBook с функцией Force Touch будут интегрированы в iPhone. Источники также подсказывают о возможности включения тактильных клавиш.

Кроме того, сообщается, что Apple исследует различные размеры кнопки Action во время предварительных испытаний, что приводит к предположениям о создании более крупной и универсальной кнопки, которая может быть сравнима по размеру с кнопками регулировки громкости.

Однако, стоит отметить, что все эти информации пока остаются слухами, и Apple сама не делала официальных заявлений относительно iPhone 16 или его функций. Поклонники бренда ожидают официального анонса от компании, чтобы узнать точные детали и особенности следующего поколения iPhone.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.