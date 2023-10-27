В 2025 году из-за компании Qualcomm начнется подорожание смартфонов

Эксперты прогнозируют рост цен на смартфоны с Android в 2025 году. Как сообщает издание SamMobile, это связано с выходом нового чипсета Snapdragon 8 Gen 4 компании Qualcomm.

Процессор появится в конце 2024 года и, судя по заверениям производителя, продемонстрирует беспрецедентный уровень производительности. При этом, по данным инсайдеров, его себестоимость будет рекордной.

Первые телефоны на его основе предстанут перед покупателями в начале 2025. Вполне возможно, что значительное повышение издержек Qualcomm переложат на конечных пользователей.

По мнению аналитиков, подорожают модели Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7, OnePlus 13, Xiaomi 15 и других производителей. Исключением могут стать смартфоны Pixel благодаря собственным чипам Google. Таким образом, на пользователей Android может выйти ценовая «волна».