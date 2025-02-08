В 2024 году в мире было продано более 147 млн планшетов

В 2024 году рынок планшетов показал восстановление, с продажами более 147 миллионов устройств, что на 9,2% больше по сравнению с предыдущим годом.

Лидером осталась Apple, выпустившая более чем в два раза больше планшетов, чем Samsung.

По данным Canalys, впервые с 2020 года наблюдается рост рынка, что обусловлено увеличением обновлений у корпоративных клиентов.

Xiaomi стала крупнейшим поставщиком, продав 9,2 миллиона планшетов, что на 73,1% больше, чем в прошлом году, и заняла пятое место среди производителей, обойдя Amazon.

Lenovo и Huawei также продемонстрировали рост, продав более 10 миллионов планшетов.

Samsung, занявшая второе место, увеличила продажи на 8,2% с 27,8 миллиона планшетов Galaxy Tab.

Apple показала более медленный рост в 5,3%, что привело к снижению её доли на рынке до 38,6%, отчасти из-за повышения цен на новые модели и отсутствия обновлений для бюджетного iPad.