В 2024 году Samsung Galaxy S24 Ultra обошел iPhone 16 Pro по продажам на мировом рынке

В 2024 году список самых продаваемых смартфонов стал более разнообразным по сравнению с прошлым годом. Если в 2023 году все семь первых мест занимала Apple, то в этом году Samsung представила три модели, включая Galaxy S24 Ultra.

Согласно последнему рейтингу от Counterpoint Research, самым продаваемым смартфоном стал Apple iPhone 15, за ним следуют iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro. Серия iPhone 16 заняла более низкие позиции, так как была представлена только в конце сентября 2023 года.

Как и в прошлом году, в топ-10 попали только Apple и Samsung, но Samsung показала лучшие результаты. В 2023 году её модели занимали восьмые и десятые места, а в 2024 году Galaxy A15 с поддержкой 5G и 4G заняли четвёртое и шестое места, а Galaxy S24 Ultra — седьмое.

Интересно, что iPhone 16 Pro Max, несмотря на свою высокую цену, оказался самым популярным среди моделей iPhone 16. По данным Counterpoint Research, «продвинутые» iPhone впервые обошли по продажам базовые модели.

Аналитики отметили, что Galaxy S24 Ultra привлекла внимание благодаря функциям искусственного интеллекта, таким как Circle to Search и Live Translate. Серия Galaxy A15 также стала более популярной в Северной Америке благодаря привлекательным скидкам.