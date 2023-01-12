В 2024 году компания Apple начнёт переходить на использование дисплеев собственной разработки

Apple сейчас для своей техники использует экраны двух основных поставщиков — Samsung Display и LG Display. Это крупнейшие производители дисплеев, которые уже давно являются партнёрами американской компании.

По данным Bloomberg, в 2024 году Apple начнет использовать собственные дисплеи, и это очень серьезно ударит по корейским партнерам.

Даже сама новость обрушила стоимость акций LG Display и Samsung Electronics в ходе утренних торгов в Сеуле. Пока сообщается о переходе Apple на экраны, выполненные по технологии MicroLED, и первым устройством с собственным экраном станут флагманские часы Apple Watch Ultra.

Источник также написал, что Apple со временем MicroLED панели начнет устанавливать в iPhone, но это произойдет только через несколько лет.

Apple ведет разработку собственных экранов уже несколько лет, но известно, что в какой-то момент проект был приостановлен из-за высоких затрат и технических проблем.