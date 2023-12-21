В 2023-м году мошенники нашли лучшее время для звонков — в будни после обеда

В 2023 году мошенники чаще всего звонили людям в будние дни после обеда. Это было подтверждено исследованием, проведенным компанией «Тинькофф» и экспертами по кибербезопасности.

Главная причина заключается в том, что в это время люди заняты работой и обычно более склонны предоставить больше информации злоумышленнику.

Кроме того, в это время активно работают отделения банков, где мошенники уговаривают людей снять деньги в банкомате или оформить кредит.

В основном, мошенники использовали различные схемы обмана, о которых подробно рассказывается в материале «Известий».

В 2023 году телефонные мошенники использовали различные схемы обмана. Вот некоторые из наиболее распространенных схем:

Перевод денег на «безопасный» счет: Злоумышленники звонят под предлогом сохранности денег и предлагают клиентам перевести свои сбережения на «безопасный» или «специальный» счет в Центробанке. На самом деле таких счетов не существует.

Ложные звонки от операторов связи и правоохранительных органов: Мошенники звонят, представляясь сотрудниками операторов связи или правоохранительных органов, и сообщают о необходимости продления срока действия SIM-карты или актуализации персональных данных. Они могут использовать различные легенды, соответствующие актуальным новостям.

Технологии удаленного доступа: Злоумышленники уговаривают клиентов предоставить удаленный доступ к их телефонам, чтобы предположительно «спасти» их деньги. В результате злоумышленники получают доступ к интернет-банку клиента и могут снять деньги или оформить кредит.

Фишинговые ссылки: Мошенники могут отправлять клиентам фишинговые ссылки, полученные от третьих лиц. При переходе по этим ссылкам клиенты могут быть перенаправлены на поддельные сайты, где злоумышленники могут собирать их личные данные и финансовую информацию.

Для защиты от телефонных мошенников рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

Если собеседник предлагает слишком выгодную сделку или торопит в предоставлении информации или перечислении денег, лучше прекратить разговор.

Перезвоните по официальному номеру организации, чтобы убедиться в подлинности звонка.

Будьте осторожны при предоставлении личной информации по телефону или через незапрашиваемые сообщения.

Не переходите по подозрительным ссылкам и не открывайте вложения от незнакомых отправителей.

Следуйте рекомендациям банка и других финансовых учреждений по безопасности и защите от мошенничества.

Банк России в 2023 году активно боролся с телефонными мошенниками и блокировал более 515 тысяч номеров, используемых для совершения преступлений против граждан.