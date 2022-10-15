В 2022 году на помойке окажутся более 5,3 миллиарда мобильных телефонов

В среднем смартфон «живет» пять лет, затем его выбрасывают — кто-то его сдает на переработку, но большинство отправляют его в урну, после чего он попадает на свалку и загрязняет окружающую среду.

14 октября отмечали Международный день электронных отходов, и в честь этого организация WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment рассказала любопытные факты про смартфоны.

WEEE написала, что в 2022 году на свалке окажется 5,3 млрд телефонов, если перевести это значение в расстояние, то получится 48 тыс. км при средней толщине смартфона 9 мм.

Также было отмечено, что к 2026 году на свалке окажется 750 млн комплектов наушников. В текущем году будет еще образовано 24,5 млн тонн мелких электронных отходов. В целом телефоны в мире сейчас занимают четвертое место в категории электронных отходов.