В 2020 году появится не один смартфон с 16 ГБ оперативной памяти

В 2020 году появится не один смартфон с 16 ГБ оперативной памяти05.02.2020 13:22
В текущем году смартфоны получат рекордный объем оперативной памяти. Если в прошлом году максимальный показатель ОЗУ в смартфонах был 12 ГБ, то в этом году появятся устройства с 16 ГБ.
Одним из таких смартфонов станет игровой флагман Nubia Red Devil 3. Этому аппарату также приписывают процессор Snapdragon 865, а его экран получит обновление 144 Гц.
Еще в смартфоне установят батарею большой емкости с поддержкой быстрой зарядки. Презентация этого устройства состоится в этом месяце.
Между тем ряд аналитиков и специалистов заявили, что в 2020 году Nubia Red Devil 3 станет не единственным смартфоном с рекордным объёмом оперативной памяти.
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