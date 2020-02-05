В 2020 году появится не один смартфон с 16 ГБ оперативной памяти

В текущем году смартфоны получат рекордный объем оперативной памяти. Если в прошлом году максимальный показатель ОЗУ в смартфонах был 12 ГБ, то в этом году появятся устройства с 16 ГБ.

Одним из таких смартфонов станет игровой флагман Nubia Red Devil 3. Этому аппарату также приписывают процессор Snapdragon 865, а его экран получит обновление 144 Гц.

Еще в смартфоне установят батарею большой емкости с поддержкой быстрой зарядки. Презентация этого устройства состоится в этом месяце.

Между тем ряд аналитиков и специалистов заявили, что в 2020 году Nubia Red Devil 3 станет не единственным смартфоном с рекордным объёмом оперативной памяти.