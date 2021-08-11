Многие помнят неудачный Samsung Galaxy Note7, который возгорался без причины и был отозван корейской компанией. Этот аппарат попортил репутацию и принес производителю огромные убытки.

OnePlus Nord 2 может повторить судьбу Galaxy Note7, так как за короткое время появилось второе сообщение о возгорании смартфона.

Первый случай произошел через пять дней после покупки аппарата. Пользователь сообщил, что его смартфон без причины загорелся.

Компания отреагировала на сообщение и ответила, что возгорание произошло из-за внешних факторов.

Теперь стало известно о втором случае воспламенения, и в этот раз это произошло у отца пользователя Twitter Шубхама Шривастава.

Он заявил, что его отец является гослужащим, и от взрыва аккумулятора OnePlus Nord 2 он получил травмы.

В OnePlus пока не ответили на второй случай возгорания, но тут стоит отметить, что Шубхама Шривастава кроме сообщения не предоставил фото загоревшего смартфона.

Возможно комментарии представительства OnePlus по поводу этого происшествия появятся позже.