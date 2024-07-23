Главная » Новости

Уже 84 миллиона клиентов Сбербанка регулярно пользуются Сбер ID

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Об этом заявил Иван Кузьмин, директор Департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка, слова которого цитирует пресс-служба компании.

Главным сообщение стала возможность клиентов банка использовать Сбер ID для авторизации в сервисе «Мой газ».

Теперь клиенты банка могут легко создать учетную запись и войти в свой личный кабинет без пароля. Кнопка входа по Сбер ID находится на главной странице сайта и в приложении.

В личном кабинете сервиса «Мой газ» клиенты могут просматривать информацию о своих счетах лиц, оборудованных и документах, контролировать платежи и взаиморасчеты, загружать квитанции за любой период, а также использовать автоплатежи и подавать заявки на услуги.

Иван Кузьмин, директор департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка, отметил, что Сбер ID обеспечивает доступ к большим возможностям и перспективам. В настоящее время 84 миллиона клиентов пользуются Сбер ID, потому что это удобно, быстро, просто и безопасно.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.