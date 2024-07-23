Уже 84 миллиона клиентов Сбербанка регулярно пользуются Сбер ID

Об этом заявил Иван Кузьмин, директор Департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка, слова которого цитирует пресс-служба компании.

Главным сообщение стала возможность клиентов банка использовать Сбер ID для авторизации в сервисе «Мой газ».

Теперь клиенты банка могут легко создать учетную запись и войти в свой личный кабинет без пароля. Кнопка входа по Сбер ID находится на главной странице сайта и в приложении.

В личном кабинете сервиса «Мой газ» клиенты могут просматривать информацию о своих счетах лиц, оборудованных и документах, контролировать платежи и взаиморасчеты, загружать квитанции за любой период, а также использовать автоплатежи и подавать заявки на услуги.

Иван Кузьмин, директор департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка, отметил, что Сбер ID обеспечивает доступ к большим возможностям и перспективам. В настоящее время 84 миллиона клиентов пользуются Сбер ID, потому что это удобно, быстро, просто и безопасно.