Уже 55% населения нашей планеты пользуются смартфонами

Издание GSM Arena сообщает, что более половины населения планеты используют смартфоны, ссылаясь на отчет торговой организации GSMA.

Аналитики GSMA подсчитали, что к 2023 году около 55 процентов жителей мира, что составляет около 4,3 миллиарда человек, пользуются смартфонами.

Количество пользователей мобильного интернета, включая пользователей кнопочных телефонов, достигло 4,6 миллиарда человек. Однако до сих пор около 3,4 миллиарда человек не начали пользоваться мобильным интернетом.

Отчет GSMA также выявил неравенство в использовании смартфонов и доступе к сетям различных регионов и стран.

Например, 69 процентов владельцев смартфонов в Северной Америке, Восточной Азии и Тихоокеанском регионе используют сеть 4G, в то время как в большинстве стран Африки и Ближнего Востока преобладает сеть 3G.

Генеральный директор GSMA, Матс Гранрид, отметил, что отсутствие связи приводит к тому, что миллиарды людей лишаются доступа к жизненно важным услугам. Он призвал ускорить внедрение цифровых технологий по всему миру.