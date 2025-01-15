Главная » Новости

Уязвимости в iPhone 15 и 16: исследователи взломали USB-C смартфонов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Исследователи кибербезопасности нашли уязвимость в системе безопасности порта USB-C на iPhone 15 и 16 от Apple, что позволило им запустить модифицированную прошивку на контроллере USB.

Этот контроллер, разработанный Apple, оказался подвержен взлому, хотя процесс стал сложнее по сравнению с предыдущей моделью.

Изучив электромагнитные сигналы во время загрузки, исследователи смогли определить момент проверки прошивки и обойти защиту Apple с помощью метода «введения электромагнитных сбоев».

Это может угрожать безопасности устройств, так как модифицированная прошивка потенциально может позволить вредоносным программам получить доступ к конфиденциальной информации. Однако для атаки злоумышленникам необходим физический доступ к телефону, что ограничивает риски для большинства пользователей.

Кроме того, сообщается о новых фишинговых атаках, использующих iMessage. Злоумышленники обходят защиту Apple, заставляя жертв отвечать на сообщения, что позволяет им отправлять вредоносные ссылки.

Например, они могут использовать уловку с просьбой отправить слово «СТОП» для прекращения сообщений. Специалисты советуют быть осторожными и не открывать ссылки из ненадежных источников.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.