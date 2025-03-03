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Брешь в системе Apple позволила отследить гаджеты по всему миру

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Исследователи из Университета Джорджа Мейсона обнаружили уязвимость в экосистеме Apple, которая позволяет хакерам отслеживать местоположение практически любых гаджетов в мире.

Эксплойт получил название nRootTag и использует уязвимость в сети Find My для обмана системы и отслеживания местоположения устройств.

Специалисты смогли отследить местоположение выбранного компьютера с точностью до трёх метров и выгрузить историю его перемещений. Вероятность взлома составила более 90%.

Однако эксперты отметили, что для взлома требуются значительные вычислительные мощности, и Apple уже работает над исправлением уязвимости.

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