Брешь в системе Apple позволила отследить гаджеты по всему миру

Исследователи из Университета Джорджа Мейсона обнаружили уязвимость в экосистеме Apple, которая позволяет хакерам отслеживать местоположение практически любых гаджетов в мире.

Эксплойт получил название nRootTag и использует уязвимость в сети Find My для обмана системы и отслеживания местоположения устройств.

Специалисты смогли отследить местоположение выбранного компьютера с точностью до трёх метров и выгрузить историю его перемещений. Вероятность взлома составила более 90%.

Однако эксперты отметили, что для взлома требуются значительные вычислительные мощности, и Apple уже работает над исправлением уязвимости.