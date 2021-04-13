Уязвимость в WhatsApp позволяет хакерам удаленно блокировать учетные записи пользователей

Оказалось, что в мессенджере WhatsApp есть серьезная уязвимость, из-за которой пользователи могут остаться без своей учетной записи.

Как выяснил обозреватель Forbes Зак Дофман, уязвимость позволяет хакерам блокировать учетные записи в мессенджере WhatsApp, причем происходит это удаленно, а возможна блокировка за счет многократного запрашивания кода подтверждения для входа в учетную запись.

Однако в этом случае, злоумышленникам нужно знать номер телефона.

После многократных попыток запрашивания кода подтверждения хакеры создают новый адрес электронной почты, откуда отсылают письмо в службу поддержки, в котором содержится просьба деактивировать аккаунт из-за утери к нему доступа.

После письма служба поддержки без лишних вопросов выполняет просьбу.