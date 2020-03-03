Специалисты XDA Developers рассказали, что год назад они обнаружили серьезную уязвимость, которую заметили на смартфонах Android, созданных на базе процессоров от MediaTek.

Впрочем, уязвимость относится и к планшетам на базе этих процессоров. Она получила название MediaTek-su и существовала в устройствах, созданных на базе однокристальных систем.

Благодаря уязвимости было несложно установить любое приложение на гаджет, а также получать любую интересующую личную информацию.

В общей сложности уязвимость MediaTek затрагивала миллионы смартфонов на Android. Некоторые компании уже закрыли уязвимость, но многие устройства по-прежнему остаются уязвимыми.

Исходя из того, что MediaTek используют в моделях начального и среднего уровня, некоторые компании не располагают средствами, чтобы длительное время обновлять аппараты.