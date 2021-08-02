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Утекший в сеть список будущих устройств HMD Global сообщил о планшете Nokia T20 и Nokia G300

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На прошлой неделе HMD Global анонсировала три новых телефона — Nokia XR20, Nokia C30 и Nokia 6310. Новая утечка показала, что скоро появится еще несколько устройств, и если все пойдет хорошо, все они должны быть запущены до конца года.

Утекший в сеть список будущих устройств HMD Global сообщил о планшете Nokia T20 и Nokia G300

Источником утечки является Эван Бласс, известный лидер, автор которых @evleaks в Твиттере. Ранее сегодня он представил список грядущих устройств Nokia от HMD Global, некоторые из которых уже знакомы.

В список вошел планшет Nokia T20, просочившийся на прошлой неделе. В нем также есть Nokia G50, устройство, которое несколько недель назад было замечено на веб-сайте одного британского розничного продавца. В твите говорится, что Nokia T20 имеет кодовое название Riddler, а Nokia G50 — Punisher.

Другие устройства, упомянутые лидером, — это Nokia G300 под кодовым названием «Aoki» и Nokia X100, который внутри компании называется «Deadmau5». К сожалению, характеристики этих устройств не разглашаются, но могут появиться в будущем. Тем не менее, мы хотим верить, что Nokia G300 и Nokia X100 могут быть устройствами верхнего среднего уровня.

Источник — Astera.

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