После нескольких утечек, связанных с грядущим флагманским смартфоном Xiaomi, новый отчет, поступивший из Китая, подтвердил, что устройство будет поставляться с батареями BM58 с номинальной емкостью 5000 мАч.

Кроме того, в отчете добавлено, что смартфон будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт и поддержку беспроводной зарядки 80 Вт. Это самая высокая поддержка быстрой зарядки среди всех флагманских смартфонов.

Отчет соответствует предыдущему отчету об устройстве, прошедшем сертификацию 3C. Выяснилось, что в телефоне будут установлены двухэлементные батареи емкостью 2430 мАч. Ожидается, что телефон станет устройством серии Mi MIX следующего поколения.

Грядущий Xiaomi Mi MIX 4 будет иметь высококлассные характеристики, и не только это, он также будет оснащен новейшим поколением технологии камеры под дисплеем, чтобы обеспечить по-настоящему полноэкранный режим.

В прошлом месяце Digital Chat Station сообщила, что Xiaomi собирается выпустить два новых смартфона высокого класса с номерами моделей K8 и J18S соответственно. Первый относится к Mi MIX 4, тогда как последний, как ожидается, будет складным телефоном MIX.

Xiaomi Mi MIX 4 может пропустить поддержку разрешения экрана 2K, но, как говорят, он поставляется со специально настроенным дисплеем с высоким разрешением, который будет предлагать лучшие результаты по сравнению с обычным разрешением экрана Full-HD+.

Ожидается, что он будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 888 Pro и работать с новейшим пользовательским интерфейсом MIUI 13 поверх операционной системы Android. MIUI 13 будет иметь несколько новых функций и улучшений по сравнению с MIUI 12.5, и мы должны узнать о нем больше в ближайшие недели.

Источник — Astera.