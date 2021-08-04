Xiaomi подтвердила, что 10 августа в Китае в 19:30 по местному времени состоится мероприятие, на котором будет представлен свой последний флагманский смартфон — Mi MIX 4. Это будет первый смартфон бренда с датчиком камеры под дисплеем.

Теперь, перед официальным запуском, некоторые ключевые подробности о смартфоне появились в Интернете. Говорят, что Mi MIX 4 будет иметь цельнокерамический дизайн unibody и поддерживать технологию сверхширокополосной связи (UWB).

Вскоре после объявления компании о предстоящем запуске Digital Chat Station опубликовала на Weibo видео со смартфоном, демонстрирующее экранную панель телефона, в которой используется новая гибкая технология CUP, камера под дисплеем и многое другое.

Утверждается, что грядущий Xiaomi Mi MIX 4 — первое в мире проактивное решение для гибких изогнутых экранов. В устройстве используются гиперболоидные экраны, которые, как говорят, более приятны для глаз, чем экран с четырьмя изгибами.

Просочившееся видео показывает, что датчик фронтальной камеры расположен посередине экрана, и его реализация такова, что нет видимой разницы между результатом работы фронтальной камеры и основной камеры.

Отчеты показывают, что Mi MIX 4 будет иметь 6,67-дюймовый изогнутый OLED-дисплей Full-HD + с высокой частотой обновления. Под капотом устройство будет работать на базе Qualcomm Snapdragon 888 или Snapdragon 888+ SoC , в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ памяти UFS 3.1.

Согласно списку TENAA, телефон также может быть доступен в варианте с 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ для хранения вместе с моделью с 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ. Ожидается, что компания также будет использовать решение Micron LPPDR5 uMCP на этом устройстве.

Ожидается, что на задней панели телефона будет установлена ​​тройная камера. Он может иметь 50-мегапиксельный датчик основной камеры Samsung GN1, 48-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик и 48-мегапиксельный телеобъектив. Устройство может питаться от аккумулятора 5,000mAh с поддержкой быстрой зарядки.

Источник — Astera.