Утечка времени запуска Vivo X70, дисплея и возможностей камеры

Vivo, как сообщается, работает над серией Vivo X70. Компания, скорее всего, сначала объявит о нем в Китае, прежде чем выпускать его на другие рынки. Типстер Digital Chat Station поделился некоторыми подробностями о возможностях дисплея и камеры X70.

Vivo X60, дебютировавший ранее в этом году, оснащен 6,56-дюймовым AMOLED-дисплеем, который поддерживает разрешение Full HD + 1080 x 2376 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Новая утечка предполагает, что Vivo X70 будет иметь такой же дисплей.

В переведенном тексте утечки говорится, что процессор Vivo X70 имеет ту же архитектуру, что и предыдущее поколение. Он также сказал, что прототип X70 смог достичь более высоких результатов тестирования после разгона, но он не уверен, будет ли падение результатов после его массового производства. Модель Vivo X60, дебютировавшая в Китае, была оснащена Exynos 1080, а ее глобальная версия была оснащена Snapdragon 870. Пока неясно, какой процессор будет работать на X70.

Само собой разумеется, что телефоны Vivo серии X известны тем, что предлагают новые возможности фотографии. Утечка утверждает, что основная камера X70 имеет большую диафрагму f1/1,5, что указывает на то, что она сможет поглощать больше света для получения более ярких снимков в условиях низкой освещенности. В утечке также говорится, что X70 будет предлагать 5-осевую стабилизацию изображения, и также ожидается, что он будет иметь встроенную стабилизацию кардана.

Семейство Vivo X60 включает три телефона, такие как Vivo X60, X60 Pro и X60 Pro+. На момент написания этой статьи неясно, сколько телефонов принадлежит линейке X70. Типстер утверждал, что серия X70 дебютирует в сентябре, и также предполагается, что она приземлится в Индии в том же месяце или октябре.

Источник — Astera.