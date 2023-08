Утечка: в сети опубликован полный список достижений Starfield

Издания Insider Gaming и PlayStationSize опубликовали подробный список достижений для игры Starfield, которая успешно завершила этап разработки и готовится к выпуску. Теперь игроки могут приступить к предварительной загрузке Starfield в магазине Xbox.

Следует напомнить, что релиз новой ролевой игры от Bethesda запланирован на 6 сентября. Она будет доступна для игры на платформах Xbox Series и PC, а также в сервисе Game Pass с 1 сентября для обладателей расширенных изданий.

Ранее разработчики игры предоставили ответы на несколько вопросов, которые задавали игроки, в которых раскрыли ряд интересных деталей о Starfield.

Осторожно, спойлер!

A Legacy Forged – завершите “A Legacy Forged”

All That Money Can Buy – завершите “All That Money Can Buy”

Entangled – завершите “Entangled”

Executive Level – завершите “Executive Level”

Further Into the Unknown – завершите “Further Into the Unknown”

Guilty Parties – завершите “Guilty Parties”

High Price to Pay – завершите “High Price to Pay”

In Their Footsteps – завершите “In Their Footsteps”

Into the Unknown – завершите “Into the Unknown”

Legacy’s End – завершите “Legacy’s End”

One Giant Leap – завершите “One Giant Leap”

Surgical Strike – завершите “Surgical Strike”

The Best There Is – завершите “The Best There Is”

The Devils You Now – завершите “The Devils You Know”

The Hammer Falls – завершите “The Hammer Falls”

Unearthed – завершите “Unearthed”

Dust Off – получите уровень 5

Traveler – получите уровень 10

Elite – получите уровень 25

Space Opera – получите уровень 50

Reach for the Stars – получите уровень 100

Back to the Grind – присоединитесь к Ryujin Industries

Deputized – присоединитесь к Freestar Rangers

One Small Step – присоединитесь к Constellation

Rook Meets King – присоединитесь к Crimson Fleet

Supra et Ultra – присоединитесь к UC Vanguard

For All, Into the Starfield – впервые войдите в космическое пространство

Home Sweet Home – постройте аванпост

Shipping Magnate – соедините 5 аванпостов карго-системой

I Use Them For Smuggling – удачно перевезите контрабанду

Chief Engineer – измените корабль

Fleet Commander – соберите 10 кораблей

Another Bug Hunt – уничтожьте 300 существ

Boots on the Ground – приземлитесь на 100 планет

The Stars My Destination – посетите все звёздные системы

Stellar Cartography – посетите 20 звёздных систем

Cyber Jockey – обойдите 50 цифровых замков

Dark Matter – уничтожьте 300 человеческих врагов

Fixer – завершите 30 активностей

Privateer – завершите 30 заданий типа Terminal or Misc. Missions

INdustrialist – произведите 500 ресурсов на аванпостах

Jacked In – получите доступ к 50 компьютерам

Life Begate Life – соберите 500 ресурсов органического типа

Replicator – скрафтите 100 предметов

Rock Collection – соберите 500 ресурсов неорганического типа

Soldier of Fortune – модифицируйте оружие (50)

Thirst for Knowledge – прочитайте 20 журналов с навыками

War of Angels – соберите 20 квантовых эссенций

The Family You Choose – пополните команду 10 отдельными компаньонами

Starcrossed – достигните максимального уровня отношений с компаньоном