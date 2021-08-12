Утечка Ulefone Armor 12 5G пролила свет на его характеристики

Ulefone скоро выпустит новый защищенный смартфон 5G с неплохими характеристиками. Согласно недавней утечке, грядущий смартфон будет иметь SoC Dimensity 700 5g, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Он будет конкурировать с другими новыми прочными смартфонами, такими как Oukitel WP13, выпущенный несколько недель назад.

Помимо совместимости с 5G, Dimensity 700 SoC также повысит эффективность и время работы от батареи. Кроме того, смартфон будет оснащен большим 6,52-дюймовым дисплеем HD + и будет работать под управлением Android 11.

Он будет доступен с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти, а также с поддержкой расширяемого хранилища до 1 ТБ с помощью TF-карты. Согласно утечке, в нем будет размещен модуль четырехъядерной задней камеры, состоящий из четырехъядерной задней камеры на 48 МП. Спереди будет 16-мегапиксельная селфи-камера.

Помимо обычного оборудования, он будет оснащен двойным суперлинейным динамиком с громкостью 106 дБ для громкого и приятного звука. Кроме того, он будет поддерживать быструю зарядку 15 Вт и предлагает функцию FM-радио без гарнитуры. На телефоне будет нанесено ионно-серебряное покрытие, которое защищает от бактерий.

Учитывая эти особенности, Ulefone Armor 12 5G будет неплохо противостоять недавно выпущенному смартфону Oukitel WP13. Ulefone Armor 12 5G, похоже, опережает Oukitel WP13 с точки зрения процессора, дисплея и расширяемой памяти.

Источник — Astera.