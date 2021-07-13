Утечка цены и конфигурации Moto G60S

В апреле Motorola анонсировала в Индии смартфон Moto G60. Недавние отчеты показали, что компания, принадлежащая Lenovo, работает над новым телефоном под названием Moto G60S. Свежая утечка объединилась с Судханшу Амбхором, чтобы поделиться ценами и конфигурацией G60S.

Новая утечка показывает, что Moto G60S будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 128 ГБ. Аппарат будет стоить от 300 до 320 евро. Ожидается, что он поступит только в синем цвете.

Хотя недавние отчеты показали, что Moto G60S имеет кодовое название «Лиссабон», подробностей о его характеристиках нет. Moto G60, дебютировавший ранее в этом году, имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти; вполне вероятно, что Moto G60S с 8 ГБ ОЗУ может быть обновленной версией Moto G60.

Мото G60 имеет 6,8-дюймовый IPS ЖК — дисплей FHD +, который предлагает 20.5: соотношение сторон 9 и частота обновления 120 Гц. Смартфон питается от чипа Snapdragon 732G и аккумулятора емкостью 6000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 20 Вт.

У G60 есть 32-мегапиксельная фронтальная камера, а на задней панели — 108-мегапиксельная основная линза, 8-мегапиксельная сверхширокая камера и 2-мегапиксельный датчик глубины. Для безопасности у него есть боковой сканер отпечатков пальцев. G60 доступен в Индии по цене 17 999 рупий (~ 240 долларов США; 203 евро).

Источник — Astera.