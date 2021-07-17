Утечка цен на Samsung Galaxy A22 5G для Индии

Недавняя утечка утверждала, что Samsung Galaxy A22 5G дебютирует в Индии в августе. Цену на Galaxy A22 5G издание узнало из розничных источников. Напомним, смартфон дебютировал на европейских рынках в июне, а теперь все готово к дебюту в Индии.

В публикации сообщается, что Galaxy A22 5G будет доступен в двух вариантах в Индии. Варианты A22 5G с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ и 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ будут стоить 19 999 рупий (~ 268 долларов США) и 21 999 рупий (~ 285 долларов США) соответственно. Вероятно, с такими ценами телефон может выйти на офлайн-рынки.

Galaxy A22 5G имеет 6,6-дюймовый ЖК — дисплей FHD + дисплей , который имеет разрешение Full HD + и частота обновления 90Гц. Он имеет 8-мегапиксельную переднюю камеру и тройную камеру на задней панели с 48-мегапиксельной основной камерой, 5-мегапиксельным сверхшироким объективом и 2-мегапиксельным датчиком глубины.

700 Dimensity чип присутствует под капотом устройства. Как упоминалось выше, он имеет 6 ГБ/8 ГБ оперативной памяти и поставляется со встроенным хранилищем на 128 ГБ. Для большего объема памяти в нем есть специальный слот для карт памяти microSD.

A22 5G имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 18 Вт. Кнопка питания, доступная на правом корешке устройства, дополняется сканером отпечатков пальцев.

Источник — Astera.