Утечка тизера смартфона Itel показала большую батарею и каплевидный дисплей

Itel уже выпустила несколько бюджетных смартфонов в Индии в начале этого года. Теперь компания, по-видимому, готовится к запуску нового смартфона, который будет иметь большую батарею и выемку на дисплее.

Согласно отчету 91Mobiles, отраслевые источники обнаружили, что тизер этого нового телефона от китайского производителя смартфонов еще не опубликован. Этот тизер демонстрирует смартфон с большой батареей и его очертания, на которых видна выемка на передней панели. Согласно отчету, в этом смартфоне будет самая большая батарея по сравнению с любым другим устройством, выпущенным компанией на данный момент.

Кроме того, источники также показали, что помимо водяной выемки, телефон также будет предлагать изогнутые края. Сообщается, что эта новая модель станет частью линейки бюджетных смартфонов бренда Vision. К сожалению, более тонкие детали, такие как технические характеристики и цена устройства, на данный момент неизвестны. Хотя источники заявили, что доступный телефон поступит с 8-мегапиксельной двойной задней камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой.

Источник — Astera.