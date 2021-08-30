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Утечка тизера смартфона Itel показала большую батарею и каплевидный дисплей

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Itel уже выпустила несколько бюджетных смартфонов в Индии в начале этого года. Теперь компания, по-видимому, готовится к запуску нового смартфона, который будет иметь большую батарею и выемку на дисплее.

Согласно отчету 91Mobiles, отраслевые источники обнаружили, что тизер этого нового телефона от китайского производителя смартфонов еще не опубликован. Этот тизер демонстрирует смартфон с большой батареей и его очертания, на которых видна выемка на передней панели. Согласно отчету, в этом смартфоне будет самая большая батарея по сравнению с любым другим устройством, выпущенным компанией на данный момент.

Утечка тизера смартфона Itel показала большую батарею и каплевидный дисплей

Кроме того, источники также показали, что помимо водяной выемки, телефон также будет предлагать изогнутые края. Сообщается, что эта новая модель станет частью линейки бюджетных смартфонов бренда Vision. К сожалению, более тонкие детали, такие как технические характеристики и цена устройства, на данный момент неизвестны. Хотя источники заявили, что доступный телефон поступит с 8-мегапиксельной двойной задней камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой.

Источник — Astera.

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