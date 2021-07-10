Утечка свежих рендеров OPPO A16

OPPO работает над новым телефоном серии A под названием OPPO A16, который, вероятно, заменит прошлогодний OPPO A15. Известный информатор Эван Бласс слил рендеры A16, чтобы раскрыть его дизайн и цветовые варианты . Жучок вернулся с некоторыми свежими штукатурками, некоторые из которых подтверждают некоторые из ключевых спецификаций.

Новые рендеры позволяют лучше рассмотреть черный, синий и бежевый цвета OPPO A16. Устройство оснащено дисплеем с каплевидным вырезом на передней панели, а на задней панели есть система с тремя камерами. В то время как его левый край оснащен кнопками регулировки громкости, на правом краю есть кнопка питания, которая выполняет функцию сканера отпечатков пальцев.

На других изображениях показано, что OPPO A16 оснащен чипсетом Helio G35 и батареей емкостью 5000 мАч. Даже список телефонов Geekbench, обнаруженный в прошлом месяце, показал, что он имеет SoC Helio G35. В листинге также было указано, что он имеет 4 ГБ оперативной памяти и работает на ОС Android 11, которая будет перекрыта пользовательским интерфейсом ColorOS.

OPPO A16 был замечен на сайте сертификации FCC в прошлом месяце. В листинге указано, что его батарея емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку только 10 Вт. Далее выяснилось, что устройство оснащено такими функциями подключения, как двухдиапазонный Wi-Fi, 4G LTE и Bluetooth.

Источник — Astera.