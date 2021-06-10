Выявлены спецификации Samsung Galaxy M32

Компания Samsung уже некоторое время работает над новым смартфоном серии M. Речь идет о Galaxy M32, недавно получившем сертификат FCC. Теперь новый отчет раскрыл спецификации будущего устройства.

Согласно отчету 91Mobiles, известный аналитик Ишан Агарвал только что поделился спецификациями Galaxy M32 перед официальным запуском устройства. Ишан добавил, что Galaxy M32 будет оснащен 6,4-дюймовой панелью Super AMOLED с разрешением FHD + и дисплеем Infinity U. Кроме того, размер телефона, по-видимому, составит 160 x 74 x 9 мм, а вес — 196 граммов.

Под капотом устройство работает на SoC MediaTek Helio G85йФ, основанном на 12-нм техпроцессе. Этот процессор будет работать в паре с графическим процессором Mali G52. Что касается памяти, Galaxy M32 будет поставляться в двух конфигурациях: 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти или 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти со слотом для карт microSD, поддерживающим до 1 ТБ. Устройство будет работать на ОС Android 11 со скином One UI от южнокорейского технологического гиганта.

Говоря о камерах, Galaxy M32 будет оснащен четырьмя камерами с 48-мегапиксельной основной камерой (F1.8), 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом (F2.2), 5-мегапиксельной макросъемкой (F2.2) и Датчик глубины 5 Мп (F2.4). Спереди находится селфи-камера с сенсором на 20 мегапикселей (F2.2). Устройство будет питаться от большой батареи емкостью 6000 мАч, которая, вероятно, также будет поддерживать быструю зарядку. Наконец, Galaxy M32 будет доступен в черном и синем цветовых вариантах. Имейте в виду, что это все еще неподтвержденный отчет, так что отнеситесь к нему с долей скепсиса и следите за обновлениями.

Источник — Astera.ru.