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Утечка Samsung Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3

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Samsung запланировал свое следующее мероприятие Galaxy Unpacked на 11 августа. Ожидается, что южнокорейский технологический гигант анонсирует на этой конференции Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3.

Утечка Samsung Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3

Телефоны будут доступны для предварительного заказа с 17 по 23 августа. Активация оператора связи состоится с 24 по 27 августа, а продажи — 27 августа.

Как упоминалось в начале, вышеупомянутые детали применимы только к Южной Корее. Цена, доступность и предложения по запуску Samsung Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3 будут отличаться от рынка к рынку.

Источник — Astera.

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