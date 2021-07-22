Утечка Samsung Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3

Samsung запланировал свое следующее мероприятие Galaxy Unpacked на 11 августа. Ожидается, что южнокорейский технологический гигант анонсирует на этой конференции Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3.

Телефоны будут доступны для предварительного заказа с 17 по 23 августа. Активация оператора связи состоится с 24 по 27 августа, а продажи — 27 августа.

Как упоминалось в начале, вышеупомянутые детали применимы только к Южной Корее. Цена, доступность и предложения по запуску Samsung Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3 будут отличаться от рынка к рынку.

Источник — Astera.