Утечка Samsung Galaxy Watch 5 намекает на большую батарею, чем у моделей текущего поколения

У Samsung есть линейка умных часов под брендом Galaxy, а серия Galaxy Watch 4 текущего поколения является одним из лучших смарт-носимых устройств, доступных на рынке, но сейчас компания готовится к выпуску своего преемника.

До выхода следующего поколения Samsung Galaxy Watch 5 еще несколько месяцев, и, хотя информации о предстоящем носимом устройстве не так много, новая утечка намекает на емкость аккумулятора устройства.

В отчете SamMobile утверждается, что Samsung Galaxy Watch 5 с номером модели SM-R900 фигурирует в нормативной документации с аккумулятором с номером детали EB-BR900ABY емкостью 276 мАч.

Это немного больше, чем батарея емкостью 247 мАч, установленная в Samsung Galaxy Watch 4, что может означать более длительное время автономной работы носимых устройств следующего поколения от южнокорейского гиганта.

Если верить сообщениям, то серия Samsung Galaxy Watch 5 также может иметь некоторые расширенные функции, связанные со здоровьем, включая датчик для точного измерения температуры тела, помогающий пользователям выявлять вирусные симптомы и лечить простуду.

Ожидается, что Samsung Galaxy Watch 5 перейдет в фазу массового производства в третьем квартале этого года. В настоящее время нет информации о сроках запуска или доступности устройства, но если мы будем исходить из предыдущих запусков, то грядущие умные часы от Samsung могут быть выпущены где-то в августе этого года.