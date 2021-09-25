Утечка: S22 Ultra – это просто Galaxy Note

Совершенно очевидно, что Samsung выпустит Galaxy S22 в начале следующего года. Приверженцы Samsung будут наблюдать за этим выпуском еще более пристально из-за отсутствия Galaxy Note в этом цикле выпуска. У новой утечки есть хорошие новости для поклонников Note — Galaxy S22 Ultra выглядит так, как будто он может быть частью семейства Galaxy Note. Да, у него есть слот для S Pen, и даже физическая форма является точным показателем для Note.
Эта утечка любезно предоставлена Стивом «Onleaks» Хеммерстоффером, который стоял за множеством очень точных утечек телефонных разговоров. Это рендеры, созданные из файлов САПР, поэтому некоторые мелкие детали, такие как цвет и материалы, являются предположениями. Однако я не знаю ни одного случая, когда Onleaks вообще не попал в цель. Пока вы не услышите иное, это S22 Ultra. Несколько месяцев назад Samsung заявила, что в 2021 году телефона Note не будет, отчасти из-за нехватки полупроводников. S0, перепрофилирование S22 Ultra имеет определенный смысл.
Судя по рендеру, у нас экран от края до края размером 6,8 дюйма. Панель слегка изогнута по левому и правому краю, и этот радиус продолжается до конца. Дизайн в форме таблетки с плоскими верхом и низом больше похож на Note 20 Ultra, чем на S21 Ultra. У этого телефона есть небольшой сюрприз внизу: слот S Pen прямо там, где он находится на стареющем Note 20. Размер S22 Ultra составляет примерно 163,2 x 77,9 x 8,9 мм, а его толщина составляет 10,5 мм.
Ранее в этом году Samsung попыталась создать версию S Pen для S21 Ultra. Это был первый телефон серии S с индуктивным стилусом от Samsung, но в телефоне не было слота. Вместо этого был S Pen большего размера, который вставлялся в специальный футляр для переноски. Сообщается, что Samsung разочарована продажами этого аксессуара, который, похоже, не смог привлечь внимание многих поклонников Note. Это может стать толчком для очевидного преобразования Samsung топового S22 в замену Note.
Еще одна удивительная вещь в просочившемся рендере заключается в том, что Samsung приняла еще один дизайн для модуля камеры. Есть еще четыре датчика, включая модуль зума перископа внизу. Однако выступ камеры немного напоминает кусок тетриса. У всех телефонов S21 модуль камеры плавно переходил в рамку, что, на мой взгляд, было очень красивым дизайном, который мог бы стать фирменным знаком Samsung. Этот, не так уж и много.
Мы ожидаем, что этот телефон будет выпущен в начале следующего года вместе с другими телефонами S22. У них, по-видимому, не будет слота S Pen. Но можем поспорить, что они будут дорогими.