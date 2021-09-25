Утечка: S22 Ultra – это просто Galaxy Note

Совершенно очевидно, что Samsung выпустит Galaxy S22 в начале следующего года. Приверженцы Samsung будут наблюдать за этим выпуском еще более пристально из-за отсутствия Galaxy Note в этом цикле выпуска. У новой утечки есть хорошие новости для поклонников Note — Galaxy S22 Ultra выглядит так, как будто он может быть частью семейства Galaxy Note. Да, у него есть слот для S Pen, и даже физическая форма является точным показателем для Note.

Эта утечка любезно предоставлена ​​Стивом «Onleaks» Хеммерстоффером, который стоял за множеством очень точных утечек телефонных разговоров. Это рендеры, созданные из файлов САПР, поэтому некоторые мелкие детали, такие как цвет и материалы, являются предположениями. Однако я не знаю ни одного случая, когда Onleaks вообще не попал в цель. Пока вы не услышите иное, это S22 Ultra. Несколько месяцев назад Samsung заявила, что в 2021 году телефона Note не будет, отчасти из-за нехватки полупроводников. S0, перепрофилирование S22 Ultra имеет определенный смысл.

Судя по рендеру, у нас экран от края до края размером 6,8 дюйма. Панель слегка изогнута по левому и правому краю, и этот радиус продолжается до конца. Дизайн в форме таблетки с плоскими верхом и низом больше похож на Note 20 Ultra, чем на S21 Ultra. У этого телефона есть небольшой сюрприз внизу: слот S Pen прямо там, где он находится на стареющем Note 20. Размер S22 Ultra составляет примерно 163,2 x 77,9 x 8,9 мм, а его толщина составляет 10,5 мм.

Ранее в этом году Samsung попыталась создать версию S Pen для S21 Ultra. Это был первый телефон серии S с индуктивным стилусом от Samsung, но в телефоне не было слота. Вместо этого был S Pen большего размера, который вставлялся в специальный футляр для переноски. Сообщается, что Samsung разочарована продажами этого аксессуара, который, похоже, не смог привлечь внимание многих поклонников Note. Это может стать толчком для очевидного преобразования Samsung топового S22 в замену Note.

Еще одна удивительная вещь в просочившемся рендере заключается в том, что Samsung приняла еще один дизайн для модуля камеры. Есть еще четыре датчика, включая модуль зума перископа внизу. Однако выступ камеры немного напоминает кусок тетриса. У всех телефонов S21 модуль камеры плавно переходил в рамку, что, на мой взгляд, было очень красивым дизайном, который мог бы стать фирменным знаком Samsung. Этот, не так уж и много.

Мы ожидаем, что этот телефон будет выпущен в начале следующего года вместе с другими телефонами S22. У них, по-видимому, не будет слота S Pen. Но можем поспорить, что они будут дорогими.