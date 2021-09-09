Утечка результатов тестов показывает невероятную производительность Apple iPhone 13

Мероприятие по запуску iPhone 13 почти не за горами, так как Apple может объявить о нем во вторник . В iPhone 13 слухи продолжают падать влево и вправо, а также самые новые из них очень наглядны. Мы только что видели новое зарядное устройство MagSafe, созданное Apple для iPhone 13 серии, в документации FCC. Это указывает на то, что беспроводная зарядка может получить некоторые значительные обновления в новой серии iPhone. Теперь отдельная утечка дает нам первые тесты iPhone 13 для новой системы A15 Bionic System-on-Chip (SoC).

Чипы Apple серий A и M являются критически важным компонентом устройств iPhone, iPad и Mac. SoC серии A позволили Apple опережать конкурентов с тех пор, как Apple впервые выпустила процессор, на котором работает iPhone. С тех пор Qualcomm, Samsung и другие пытаются наверстать упущенное. Но тесты скорости всегда показывают, что iPhone работает быстрее всех.

Ожидается, что, как и каждое новое поколение, серия iPhone 13 будет иметь более быструю SoC. Мы воспринимаем это как должное каждый год, и Apple всегда это делает. В данном случае мы смотрим на A15 Bionic, который будет работать на всей линейке iPhone 13. Чип также может появиться в некоторых новых iPad, выпущенных в этом году.

Утечка тестов iPhone 13 A15 Bionic

В предыдущих отчетах говорилось, что Apple гарантирует, что в этом году у нее будет под рукой множество чипов A15 для серии iPhone 13, несмотря на глобальную нехватку чипов. Apple является основным клиентом TSMC, и тайваньский литейный завод отдает приоритет производству микросхем для производителя iPhone. В последних отчетах говорилось, что Apple может понести более высокие затраты на производство этих чипов. В свою очередь, Apple может переложить эти расходы на потребителя с немного более высокими ценами.

Apple обязательно объяснит, что отличает A15 Bionic от прошлогодней версии A14, во время своего предстоящего выступления. Но пока мы ждем, появилась новая утечка тестов, которая точно сообщает нам, чего ожидать от iPhone 13 с точки зрения производительности.

Согласно просочившемуся тесту A15 Bionic, новый чип на 13,7% быстрее, чем версия A14. Чип предположительно достиг 198 кадров в секунду во время первого раунда тестирования производительности графического процессора Manhattan 3.1. Но во втором туре количество фреймов упало до 140-150. Как отмечалось выше, мы рассматриваем тестовый образец июльского A15 Bionic. Это означает, что чип, скорее всего, не был оптимизирован в то время.

Лидер также сравнил производительность A15 Bionic с чипом мРДНК Samsung Exynos 2200 AMD. Это чип GPU, созданный Samsung совместно с AMD . Мы ожидаем увидеть это на будущих флагманах Android от южнокорейского гиганта. По словам источника, тест показывает, что Exynos 2200 достигает 170,7 кадров в секунду при максимальной производительности, что соответствует показателям A14 в прошлогодних iPhone.

Как всегда с тестами перед выпуском еще не анонсированных продуктов, мы не можем подтвердить эти результаты iPhone 13 в настоящее время. И Apple не будет использовать традиционные тесты производительности, чтобы выявить прирост скорости. Тем не менее, эталонный тест iPhone 13 и тесты скорости в реальной жизни, которые последуют за выпуском телефона, детально детализируют его производительность.