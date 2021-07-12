Утечка рендеров, спецификаций и цен ZTE Blade V30

ZTE, скорее всего, выпустит на европейский рынок новый телефон под названием ZTE Blade V30. В преддверии запуска типстер Судханшу Амбхоре поделился рендерами, характеристиками и ценами Blade V30.

Рендеринг Blade V30 показывает, что его дисплей имеет выровненное по центру отверстие. Его правый край имеет качельку регулировки громкости и кнопку питания, которая выполняет функцию сканера отпечатков пальцев. Большой островок камеры, доступный на задней панели телефона, содержит 64-мегапиксельную четырехкамерную камеру. Устройство можно увидеть в черном и градиентно-синем цветах на рендерах.

ZTE Blade V30 имеет размеры 165,8 x 77,8 x 8,9 мм и вес 193 грамма. Он имеет 6,67-дюймовую ЖК-панель с разрешением Full HD + 1080 x 2400 пикселей. Для селфи у него 16-мегапиксельная фронтальная камера.

Основная камера Blade V30 состоит из 64-мегапиксельной основной камеры, 8-мегапиксельного сверхширокого объектива и пары 2-мегапиксельных камер. Устройство будет поставляться с предустановленной ОС Android 11.

Unisoc T618 чип присутствует под капотом лезвия V30. Он питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который поддерживает зарядку 18 Вт через USB-C. Он предлагает другие функции, такие как слот для карт памяти microSD и аудиоразъем 3,5 мм.

В утечке также упоминается, что Blade V30 будет поставляться с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Этот вариант, вероятно, будет стоить 199 евро (~ 236 долларов).

Источник — Astera.