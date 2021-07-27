Утечка рендеров, спецификаций и цен Motorola Edge 20, Edge 20 Pro, Edge 20 Lite

Компания Motorola готова выпустить на рынок смартфоны серии Motorola Edge 20 5 августа в Китае. Предполагается, что очень скоро модели Edge 20 появятся и на мировых рынках. TechnikNews поделилась спецификациями, ценами и рендерингом Edge 20 Lite, Edge 20 и Edge 20 Pro задолго до их официального анонса.

Motorola 20 Lite будет включать 6,7-дюймовый FHD + дисплей, который поддерживает частоту обновления 90Гц. Он имеет 32-мегапиксельную переднюю камеру и тройную камеру с 108-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельным сверхшироким объективом и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Dimensity 720 питает устройство с 8 Гб оперативной памяти и 128 ГБ.

Для большего объема памяти в нем есть слот для карт памяти microSD. Он имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает зарядку 30 Вт. Он предлагает другие функции, такие как ОС Android 11, Bluetooth 5, Wi-Fi 5 и аудиоразъем 3,5 мм. В новой утечке есть информация о ценах.

Edge 20 Lite имеет 6,7-дюймовый FHD + дисплей, который предлагает частоту обновления 144Hz. Зев 778G питает устройство с 8 Гб оперативной памяти и 182 ГБ. В нем отсутствует microSD. Камеры Edge 20 практически идентичны модели Lite. Единственное отличие состоит в том, что он оснащен сверхширокоугольным объективом с более высоким разрешением — 16 мегапикселей. Он работает под управлением ОС Android 11 и работает от аккумулятора емкостью 4000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 30 Вт. Устройство будет стоить около 499 евро (~ 588 долларов) и может быть в цветах Frosted Grey и Frosted White.

В Edge 20 Lite есть 6,7-дюймовый FHD + дисплей с частотой обновления 144Hz. Он имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку 30 Вт. Ожидается, что он будет иметь ту же настройку камеры, что и Edge 20 Pro. Предыдущая утечка показала, что Edge 20 поддерживает 3-кратный зум, тогда как модель Pro предлагает 5-кратный зум. Он может стоить около 699 евро (~ 824 доллара) и представлен в цветах Midnight Blue и Blue Vegan Leather.

Источник — Astera.