Утечка рендеров OnePlus Nord 2 5G

У OnePlus Nord 2 5G готово все, чтобы дебютировать 22 июля в Индии. Накануне запуска информатор Ишан Агарвал опубликовал официальные рендеры смартфона, чтобы взглянуть на его цветовые варианты.

Утечка показывает, что Nord 2 5G будет поставляться в трех цветах: Blue Haze, Gray Sierra и Green Woods. Что касается дизайна, у Nord 2 5G есть экран с дырочками на передней панели, а на задней панели — тройная камера. На правом краю телефона есть ползунок оповещения и клавиша включения. На левой стороне смартфона находится качелька регулировки громкости.

OnePlus Nord 2 5G оснащен 6,43-дюймовым перфорированным дисплеем S-AMOLED, который предлагает разрешение Full HD + 1080 x 2400 пикселей и частоту обновления 90 Гц. Ожидается, что устройство будет работать под управлением Android 11 на базе OxygenOS 11.3. В дисплей интегрирован сканер отпечатков пальцев.

В Nord 2 5G установлена ​​фронтальная камера на 32 мегапикселя. Его основная камера состоит из 50-мегапиксельной основной камеры Sony IMX766 с поддержкой OIS, 8-мегапиксельного сверхширокого объектива и 2-мегапиксельной макро-камеры.

Набор микросхем Dimensity 1200 AI от MediaTek присутствует под капотом устройства. SoC будет работать в паре с оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем UFS 3.1. Он имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку 65 Вт.

Ожидается, что он поступит в двух вариантах, таких как 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища. Ожидается, что первые появятся в цветах Gray Sierra и Blue Haze по цене 31 999 рупий (~ 428 долларов США). С другой стороны, более высокий вариант может быть оценен в 34 999 рупий (~ 469 долларов США) и может быть только в цвете Green Woods.

Источник — Astera.