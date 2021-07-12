Утечка рендеров и спецификаций Nokia C30

Сообщается, что HMD Global работает над новым телефоном серии C под названием Nokia C30. Его прибытие может быть не за горами, поскольку в прошлом месяце он получил сертификат Федеральной комиссии по связи. Просочившиеся рендеры C30 теперь раскрывают его переднюю и заднюю части.

Как видно, Nokia C30, скорее всего, выйдет в зеленом и белом цветах. На лицевой стороне телефона есть водяной вырез, а на задней панели — модуль камеры круглой формы и сканер отпечатков пальцев. Кроме того, все характеристики C30 появились в списке российских розничных продавцов.

В листинге указано, что Nokia C30 будет оснащаться массивным 6,82-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD + 1080 x 2400 пикселей и соотношением сторон 20,5:9. Смартфон будет оснащен шестиядерным чипом с тактовой частотой 1,6 ГГц.

Устройство предложит пользователям 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Для большего объема памяти в нем есть слот для карт памяти microSD. Он работает на ОС Android 11 и оснащен огромной батареей емкостью 6000 мАч .

Для фотографии у C30 есть фронтальная камера на 5 мегапикселей и основная камера на 13 мегапикселей. Что касается подключения, C30 будет предлагать такие функции, как две SIM-карты, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, microUSB и 3,5-мм аудиоразъем. Помимо сканера отпечатков пальцев, он также будет поддерживать разблокировку по лицу. Наконец, устройство имеет размеры 169,9 x 77,8 x 8,8 мм и вес 191 грамм.

Источник — Astera.