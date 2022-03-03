Утечка рендера Realme 9 5G показывает обновленный дизайн задней части

Realme недавно выпустила Realme 9i , Realme 9 Pro 5G и Realme 9 Pro+ 5G в Индии и на других рынках. Свежая информация показывает, что компания может работать над телефоном Realme 9 5G. Надежный информатор Мукул Шарма поделился первым рендером смартфона, раскрывающим его дизайн.

Недавно живые снимки Realme 9 5G были обнаружены в базе данных сайта сертификации FCC. Изображения показали, что Realme 9 5G выглядит идентично прошлогодней Realme 8 5G. Просочившийся рендеринг, которым поделился типстер, показывает, что Realme 9 5G будет иметь обновленный дизайн.

Градиентно-белую версию Realme 9 5G можно увидеть с модулем камеры прямоугольной формы. Он включает в себя тройную камеру на 48 Мп и светодиодную вспышку. Кнопка питания, расположенная на правом краю устройства, похоже, интегрирована со сканером отпечатков пальцев. На левом ребре телефона есть кнопки увеличения и уменьшения громкости.

Типстер не поделился какой-либо информацией о характеристиках Realme 9 5G. Однако он заявил, что скоро расскажет больше информации об устройстве. Он добавил, что телефон, скорее всего, станет официальным в Индии в этом месяце.

В сообщениях утверждается , что Realme 9 5G позаимствует все свои характеристики у телефона Realme 8 5G . Однако вместо чипа Dimensity 700 , на котором работает 8 5G, 9 5G может быть оснащен чипом Dimensity 810 . Ожидается, что он будет иметь другие характеристики, такие как 6,5-дюймовый ЖК-дисплей IPS FHD + 90 Гц, 16-мегапиксельную фронтальную камеру, 48-мегапиксельную + 2-мегапиксельную + 2-мегапиксельную тройную камеру и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Realme 9 5G, вероятно, будет стоить около 15 000 рупий. Типстер недавно заявил , что устройство будет поставляться в таких вариантах, как 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ памяти и 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти. Он может поставляться в таких цветах, как Stargaze White, Supersonic Blue, Supersonic Black и Meteor Black.