Утечка Realme X9, X9 Pro раскрывает Snapdragon 778G, Snapdragon 870 и цены

По словам информатора из Китая, Realme X9 будет оснащен мобильной платформой Snapdragon 778G по цене от 2000 юаней (~ 312 долларов США) до 2500 юаней (~ 390 долларов США).

Он добавил, что Realme X9 Pro будет иметь экран с частотой 120 Гц с изогнутыми краями и питаться от Snapdragon 870 SoC. Стоимость X9 Pro составляет от 2500 юаней (~ 390 долларов) до 3000 юаней (~ 468 долларов). Он также намекнул, что на этот раз у серии X9 будет телефон Master Edition.

Список TENAA Realme RMX3366 показал, что он имеет 6,55-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD +. Устройство оснащено двухъячеечной батареей емкостью 2200 мАч и работает под управлением ОС Android 11. Он имеет тонкий профиль 8 мм и размеры 159,9 x 72,5.

Согласно статистике Digital Chat Station , этот телефон поддерживает высокую частоту обновления, а его двухэлементный аккумулятор имеет общую емкость 4500 мАч. Остальные характеристики телефона пока неизвестны. Инспектор также упомянул, что Realme также работает над телефонами на мобильных платформах Snapdragon 778G и Snapdragon 870. Как упоминалось выше, это может быть предстоящая серия Realme X9.

Источник — Astera.ru.